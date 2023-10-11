انت الأن تتابع خبر حماس تفاجئ الاحتلال والجيش الإسرائيلي يعبر عن مخاوفه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن "مقاتلي حماس" وصلوا الليلة الماضية إلى عسقلان عبر البحر دون أن يلاحظهم الجيش الإسرائيلي.

وكان الإعلام العبري قد أشار إلى أن قوة من الكوماندوز اقتحمت مدينة عسقلان عن طريق البحر.

كما قالت أن الصواريخ التي أطلقتها المقاومة من قطاع غزة أدت إلى 4 إصابات مباشرة في المباني بسديروت.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأربعاء، أن 350 إسرائيليا أبلغت عائلاتهم عن فقدانهم منذ بدء عملية طوفان الأقصى، السبت الماضي، وأفادت أن التقديرات لدى المستوى السياسي في إسرائيل، تشير إلى أن لدى حماس 200 أسير إسرائيلي، ما بين جنود وضباط ومستوطنين مدنيين.

وعبّر المتحدث باسم جيش الاحتلال خلال تصريحاته عن مخاوفه من تمكن حماس من نقل الأسرى إلى خارج قطاع غزة عبر معبر رفح أو عبر الأنفاق.

هذا ونشر الجيش الإسرائيلي صور وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أميركية متقدمة، قائلا إنها ستسمح بتنفيذ ضربات كبيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في إيجاز صحفي صباح الأربعاء، إنهم سيزيدون الهجمات ويستعدون للمراحل القادمة من الحرب.

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع خلّف 950 شهيدا وأكثر من 5 آلاف مصاب.

بدورها، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن حوالي 250 ألف فلسطيني نزحوا داخل غزة، معظمهم في مدارس الوكالة، وإنهم يعيشون ظروفا صعبة.