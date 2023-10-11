أبو الغيط يجري مباحثات مع وزيري خارجية إيطاليا وليتوانيا

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الرياض - روايدا بن عباس - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير خارجية إيطاليا إنطونيو تياني ووزير خارجية ليتوانيا جبيريالوس لاندربيرج، الاربعاء، التصعيد الإسرائيلي المستمر لليوم الخامس على التوالي على قطاع غزة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن اللقاءين اللذين تم عقدهما في مقر الأمانة العامة اليوم، تركزا حول التصعيد الجاري في قطاع غزة، حيث أكد الأمين العام ضرورة وقف الحرب الدائرة في أسرع وقت، حتى لا تتوسع الأمور إلى ما هو أشد خطرا وتخرج عن السيطرة.



وشدد الأمين العام على أن الانتقام من سكان غزة واتباع سياسة العقاب الجماعي منافيان للقانون الدولي، ولن يحققا الأمن المنشود، معربا عن أسفه ورفضه الكامل لقتل المدنيين، وأهمية توفير الحماية للفلسطينيين، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى انفجار الوضع على هذا النحو الخطير والمؤسف، وعلى رأسها انسداد الأفق السياسي والقضاء المتواصل على مقومات حل الدولتين.