انت الأن تتابع خبر حماس : لن نرفع الراية البيضاء ولا خيار سوى المواجهة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع، الخميس، إن الحركة لن ترفع" الراية البيضاء ولا خيار لديها سوى المواجهة" .

وأضاف القانوع خلال تصريحات اعلامية إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دوليا في قتل المدنيين في عدوانه على قطاع غزة المحاصر مضيفًا، أن اتهام الاحتلال الإسرائيلي للمقاومين في الحركة بقتل الأطفال "فبركات وأكاذيب".



وأشار القانوع إلى أن 1500 من مقاتلي النخبة لدى المقاومة اقتحموا غلاف غزة في عملية (طوفان الأقصى) التي بدأت السبت الماضي، موضحا أن لدى الحركة إمكانيات تمنع الاحتلال من دخول غزة والعملية البرية فرصة لمقاتلي حماس وفصائل المقاومة.



وعن عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، قال إن لدى كتائب القسام أكثر من 120 أسيرا، مؤكدا استمرار عبور المقاومين إلى غلاف غزة وجلب أسرى آخرين.



وفي رده على وجود مفاوضات بشأن الأسرى، قال "لا حديث عن الأسرى إلا بعد وقف العدوان على قطاع غزة".