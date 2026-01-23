القبض على مالك محل بيع أجهزة ريسيفر لفك شفرات القنوات الفضائية بالفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 03:34 مساءً - استمراراً لجهود مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة أول الفيوم ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط مالكه، وبحوزته (عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص" – عدد من القطع الخاصة بربط أجهزة الريسفير بالإنترنت) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادى .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.