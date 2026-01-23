الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة الجمعة إن الوضع الأمني غير المستقرّ في مخيم الهول الذي يؤوي عائلات مقاتلين من تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق سوريا، يحول دون دخول المفوضية السامية للاجئين إليه.

الأمم المتحدة: الوضع الأمني يمنع دخول مخيم الهول شمال سوريا

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في سوريا سيلين شميت لوكالة فرانس برس "تمكّنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من الوصول إلى مخيم الهول خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، لكنها لم تتمكّن إلى الآن من دخوله بسبب الوضع الأمني المتقلّب".