الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي عن اختتام عملية عسكرية في مدينة الخليل بالضفة الغربية، استمرت أربعة أيام وأسفرت عن اعتقال 14 فلسطينيا مطلوبا.

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 14 فلسطينياً في عملية بالخليل

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الجيش الإسرائيلي قوله إن العملية، التي تركزت في حي “جبل جوهر” بالمدينة، بدأت في وقت مبكر من يوم الاثنين الماضي وانتهت أمس الخميس.

وذكر الجيش أن العملية كانت تستهدف “ومصادرة الأسلحة غير القانونية، وتعزيز الأمن في المنطقة”.

وأضاف البيان أنه جرى تفتيش 350 مبنى، حيث تم احتجاز 14 فلسطينيا، كما تم ضبط ثمانية أسلحة نارية.