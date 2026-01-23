اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 03:34 مساءً - أجرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، و عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، يوم الخميس ٢٢ يناير.

تناول الاتصال سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق الشقيق، حيث أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بعمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص القاهرة على مواصلة البناء على الزخم القائم لدفع التعاون المشترك والارتقاء بمسارات الشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة ويسهم في دعم جهود التنمية والاستقرار.

كما تبادل الجانبان الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار التشاور والتنسيق إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة بغية خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وبما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويحقق تطلعاتها في التنمية والازدهار.