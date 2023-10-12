انت الأن تتابع خبر ترامب ينتقد نتنياهو بسبب طوفان الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رئيس الوزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء بسبب ما وصفه بعدم الاستعداد للهجوم الذي أطلقته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مطلع الأسبوع وأسفر عن مقتل 1200 شخص على الأقل في إسرائيل.

وقال ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، في حديث لشبكة فوكس نيوز إن نتنياهو “تضرر بشدة” من الهجوم.

وأضاف “لم يكن مستعدا. لم يكن مستعدا وإسرائيل لم تكن مستعدة. وفي عهد ترامب، ما كان عليهم أن يكونوا مستعدين”.

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تحصي قتلاها وتعاني من واحد من أكثر الهجمات تدميرا في تاريخها، مما دفعها للرد بضربات جوية على غزة أسفرت عن استشهاد 1200 فلسطيني على الأقل.

وفي حديثه إلى أنصاره في فلوريدا مساء الأربعاء، علق ترامب مرة أخرى على الاستعداد الأمني الإسرائيلي وأشار إلى “بعض الأشياء التي مضت في مسار خاطئ الأسبوع الماضي”.