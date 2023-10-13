انت الأن تتابع خبر نتينياهو : هذه ليست سوى البداية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن ما تشهده غزة الآن من هجمات ليست سوى البداية وإن إسرائيل لن تنسى "الفظائع" التي ارتكبت بحقها، على حد تعبيره.

ومع حشد عشرات الآلاف من قوات الاحتلال الإسرائيلية على حدود غزة، قال نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون "أعداؤنا بدأوا للتو في دفع الثمن. لا أستطيع الكشف عما سيحدث، لكنني أقول لكم إن هذه مجرد البداية.. إسرائيل توجه ضربات بقوة غير مسبوقة".

كما أضاف أن الإسرائيليين متحدون في هذه الحرب.

وجاءت تصريحات نتنياهو مع حركة نزوح الآلاف من الفلسطينيين من غزة اليوم باتجاه الجنوب بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي ورفضتها حماس وأكدت الأمم المتحدة أنها تشمل 1,1 مليون شخص وستكون لها تبعات "مدمّرة".