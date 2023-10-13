انت الأن تتابع خبر وقف الانترنت عن غزة الليلة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرارا بوقف تقديم خدمات الإنترنت عن قطاع غزة اعتباراً من منتصف الليلة (الساعة 12 ليلا) وفقا لوزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي.

وقال كرعي اليوم الجمعة، إنّ قرار وقف خدمات الإنترنت عن قطاع غزة يشمل حظر كافة أنواع الخدمات التي يقدمها مزودو خدمة الإنترنت الإسرائيليون لغزة.

ونوّهت مواقع إخبارية في قطاع غزة، بأنه نظرا لقرار قطع خدمة الإنترنت، فإنه سيتم الاكتفاء بالنشر والمتابعة عبر منصات التواصل الاجتماعي فقط.