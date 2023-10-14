انت الأن تتابع خبر إخلاء مستشفى العودة في جباليا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت عملية إخلاء مستشفى العودة في منطقة جباليا من المرضى، بعد مهلة الاحتلال الإسرائيلية لإخلاء المستشفى الواقف شمال قطاع غزة المحاصر الذي يحاول جيش الاحتلال تهجير سكانه ودفعهم للرحيل نحو الجنوب.



وقالت منظمة أطباء بلا حدود، إن جيش الاحتلال أمهل الطواقم العاملة مدة ساعتين فقط للإخلاء، ثم قالت المنظمة: "أجّلت قوات الاحتلال الإسرائيلية طلب إخلاء مستشفى العودة في غزة إلى الساعة السادسة صباحًا. ولا تزال عملية إجلاء المرضى معقدة".



وأوضح مدير مستشفيات العودة أحمد مهنا عبر "المملكة"، أن اتصالا وصل المستشفى من جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة 21:30 تقريبا لإخلاء المستشفى من المرضى والموظفين، مضيفاً: بدأنا إخلاء المرضى بشكل آمن للمستشفيات الحكومية والأهلية ونقيم الوضع والمهلة قصيرة.



وذكر أن المستشفى يقدم الخدمات منذ قرابة 20 عاما للمواطنين في المنطقة الشمالية، وهو متعاقد مع وكالة أونروا.



وناشد مدير عام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، إسرائيل التراجع عن هذا القرار، وقال إن نقل المرضى يعرض حياتهم للخطر المباشر، وكذلك حياة العاملين الصحيين.