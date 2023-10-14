انت الأن تتابع خبر رجال الدين المسيحي في القدس يطالبون بإدخال المساعدات إلى غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، الجمعة، إلى السماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، "حتى يتمكن الآلاف من المدنيين الأبرياء الحصول على العلاج الطبي والإمدادات الأساسية".



وأكد بطاركة ورؤساء الكنائس في بيان صدر عنهم، عقب اجتماع طارئ عقدوه في القدس، للصلاة والتشاور حول تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بأن "أمر إخلاء شمال غزة وطلب نقل 1.1 مليون شخص، بما في ذلك جميع الفلسطينيين المسيحيين هناك، إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، سيعمّق الكارثة الإنسانية المهولة أصلا".



وأشاروا إلى أن حرمان أهل غزة من الكهرباء والمياه وإمدادات الوقود والطعام والدواء، ونزوح نصف مليون شخص بسبب تدمير منازلهم.



ودعوا الكنائس والمسيحيين في الأرض المقدسة وجميع محبي الخير في جميع أنحاء العالم إلى "الصوم والصلاة يوم الثلاثاء المقبل 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري" من أجل السلام.