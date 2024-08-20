انت الأن تتابع خبر بالصور .. الاحتلال يعلن انتشال جثث 6 محتجزين في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه وبالتعاون مع جهاز الشاباك، تمكنا الليلة الماضية من انتشال 6 جثث محتجزين من قطاع غزة.

ونشر جيش الاحتلال أسماؤهم: (حاييم بيري، ويورام ميتسجر، وأفراهام موندر، وناداف بوبلويل، وألكسندر دانزيج، وفيغاف بوخستاب).

وأضاف أنه بعد إجراءات تحديد الهوية، تم التعرف على جميع الجثث، وتم تسليم رسالة إلى عائلاتهم.

الجدير بالذكر ان الأسير أبراهام موندير القتيل هو والد الجندي روي الذي قتل في 7 أكتوبر، وتم إطلاق سراح زوجته وابنته وحفيده في صفقة التبادل مع المقاومة.