انت الأن تتابع خبر أمام صمت العالم .. مجازر تقشعر الابدان في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب أبشع المجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مستهدفة البشر والحجر وكل ملامح الحياة فيه.

وفي هذا السياق، ارتكبت قوات الاحتلال 3 مجازر بالقطاع وصل منها إلى المستشفيات 34 شهيدا و114 مصابا خلال 24 ساعة، بحسب وزارة الصحة.

وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 40 ألفا و173 شهيدا و92 ألفا و857 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.