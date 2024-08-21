انت الأن تتابع خبر شهداء وعشرات الجرحى في قصف مكثف على جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الثلاثاء، استشهاد 4 لبنانيين، وإصابة اثنين، كما أعلنت إصابة 10 على الأقل في حصيلة أولية للغارات التي استهدفت منطقة البقاع شرقي لبنان

إذ أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على الضهيرة، وأوضحت الوكالة أن دقائق معدودة فصلت بين الغارتين، دون أن توضح هدفهما.

بدورها، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن "الغارتين الإسرائيليتين على الضهيرة أدتا إلى استشهاد 3 مواطنين إضافة إلى إصابة اثنين بجروح" لم تحدد مدى خطورتها، قبل أن تعلن لاحقًا ارتفاع عدد الضحايا إلى "4 شهداء وجريحين".

وفي بيان آخر، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة شخص بجروح جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على منطقة وادي حامول بأطراف بلدة الناقورة، دون أن توضح هوية المصاب أو مدى خطورة إصابته.

وأضافت الوزارة: "عندما تقدم 3 مسعفين لنجدة الشخص المصاب، عمد جيش الاحتلال إلى استهدافهم؛ ما أدى إلى إصابة الثلاثة بجروح متوسطة، والحاق الضرر الكبير بسيارة الاسعاف التي كانوا على متنها".

ولفتت إلى أن "جروح الأربعة استدعت إدخالهم إلى المستشفى للعلاج".

ونعى حزب الله، في وقت متأخر من الثلاثاء ثلاثةً من مقاتليه.