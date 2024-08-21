انت الأن تتابع خبر صيدا .. اغتيال شقيق قيادي في فتح بغارة إسرائيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدفت غارة إسرائيلية الأربعاء، عبر طائرة مسيرة، سيارة يقلها خليل المقدح شقيق اللواء منير المقدح، القيادي في حركة فتح الفلسطينية بمخيم عين الحلوة، في مدينة صيدا جنوب لبنان.

ويأتي هذا الاغتيال بعد استشهاد عنصر لحزب الله بوقت سابق اليوم في الجنوب، وبعد أسابيع على اغتيال المسؤول في حماس، سامر الحاج في صيدا.

من ناحية ثانية، أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بانطلاق دفعة صاروخية كبيرة من لبنان تجاه الجليل الأعلى.

كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي انه تم إطلاق 50 قذيفة من لبنان تجاه الجولان تم اعتراض بعضها وسقط البعض الآخر في منطقة كاتسرين.