انت الأن تتابع خبر هل تحرير جثث الاسرى إنجاز للاحتلال .. خبير عسكري أردني يجيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابوزيد، على اعلان الاحتلال انتشال جثث اسرى إسرائيليين من قطاع غزة.

وقال ابوزيد ان الاعلان اتسم بالضبابية وعدم الوضوح حيث لوحظ تضارب الانباء في طريقة انتشال الجثث، كما ان الجثث عثر عليها في مدينة حمد السكنية غرب خان يونس وهذا المنطقة حسب ابوزيد قاتلت فيها فرقة المظليين /98 وانسحبت منها في شهر نيسان الماضي، لتأتي رواية المقاومة الإعلامية في مقطع مصور يكذب زيف رواية الاحتلال ويعزز ان طيران الاحتلال قتل اسراه وعلى مايبدو ان ذلك تم في شهر حزيران الماضي استنادا الى تتبع توقيت غارات الاحتلال عندما استهدفت مدينة حمد السكنية انذاك.

واشار ابوزيد الى ان المقاومة وبعد 319 يوم من القتال جردت الاحتلال من مفهوم النصر المطلق الذي تحدث عنه نتنياهو قبل 4 اشهر ، فلا هو حقق النصر التكتيكي ومنع المقاومة من شن هجمات ولا نصر عملياتي وجرد المقاومة من قدراتها ولا نصر استراتيجي بالقضاء على المقاومة.

واضاف ابوزيد الى ان حرب استخبارات تجري خلف الكواليس بين المقاومة والاحتلال تتجسد بمحاولات جاهدة للاحتلال لتجنيد عملاء في محاولة للوصول الى اي معلومات مما يشير الى ان الاحتلال استنفذ بنك الاهداف و فقد القدرة الاستخبارية على تحديد اهداف جديدة، يبدو ان الاستخبارات الفنية والتكنولوجية لدى الاحتلال بانت عاجزة امام تجريد المقاومة للاحتلال من قدراته في ( IO ) ( Information Operations) او مايعرف بعمليات المعلومات التي تغذي فقرة التنفيذ في اوامر العمليات مما يجعل جيش الاحتلال تائه عملياتياً وهذا مايفسر ان المستوى الامني والعسكري يدرك حقيقة هذا الواقع الميداني ويدفع باتجاه ضرورة قبول شروط المفاوضات التي يرفضها السياسيين على الاقل لغاية هذه اللحظة.

كما اكد ابوزيد في تحليله للمشهد في غزة بان المثلث الجغرافي الذي تحدثنا عنه في وقت سابق (تل الهوا، خان يونس ، تل السلطان) اصبح يزعج قوات الاحتلال ، لذلك تحاول الابتعاد عن الاشتباك المباشر مع المقاومة تجنباً للخسائر وهذا مايفسر الزيادة الملحوظة في استخدام الطائرات المسيرة والقصف الجوي.