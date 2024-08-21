انت الأن تتابع خبر إخطار السكان والنازحين في المحطة ودير البلح وسط غزة بالإخلاء الفوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع السكان والنازحين في حارات المحطة ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة بـ"الإخلاء الفوري" استعدادا لعملية عسكرية في المنطقة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان الأربعاء "إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في بلوكات 129, 130 في حارات المحطة ودير البلح جنوبا من شارع صلاح الدين وحتى الشارع المحدد على الخريطة، جيش الدفاع الاسرائيلي سوف يعمل بقوة ضد المنظمات الارهابية في تلك المنطقة".



وأضاف "من أجل أمنكم نناشدكم بالإخلاء بشكل فوري غربا".



‏وذكر البيان "المنطقة التي تتواجدون فيها تعتبر منطقة قتال خطيرة".

وفي وقت سابق من اليوم قال مصدر إن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار تجاه حسكة مجداف (نوع مركب لصيد الأسماك) قبالة مينا الصيادين في مدينة ديرالبلح وسط القطاع ما أدى إلى ارتقاء صياد وسقوطه داخل المياه وإصابة آخر.



وأضاف أنه قتل طفل في مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بسوق دير البلح.



وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح الأربعاء شرق مدينة دير البلح، ونفذ الطيران الإسرائيلي عدة غارات بمنطقة شرق رمزون في المدينة.



كما نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية جنوبي المدينة.