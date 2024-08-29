مستوطنون متطرفون يستولون على أراض بالأغوار الشمالية

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رياض - احمد صلاح - استولى مستوطنون متطرفون يهود، الخميس، على أراض واسعة في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية المحتلة.

وتعقيبا على ذلك، قال رئيس المجلس القروي في المالح مهدي دراغمة في بيان، إن المستوطنين سيّجوا صباح اليوم أراض زراعية تقدر مساحتها بمئات الدونمات، منها ما يقارب 150 دونما من أراضي طابو، في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، على مقربة من خيام المواطنين في المنطقة، وذلك لأغراض استيطانية توسعية.

وتشهد المنطقة منذ أشهر اعتداءات مستمرة للمستوطنين المتطرفين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.