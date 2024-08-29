انت الأن تتابع خبر انطلاق أعمال المؤتمر الوزاري لدول التعاون الإسلامي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت في العاصمة الكاميرونية ياوندي، الخميس، أعمال المؤتمر الوزاري لدول التعاون الإسلامي في دورته الـ50 ، الذي يأتي بعنوان: "تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات في إطار منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر ولانعدام الأمن" .

وأكد رئيس وزراء الكاميرون جوزيف ديول نجوتي، في افتتاح أعمال الدورة، مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تطبيق حل الدولتين، ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وفق ما نقله اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي .

وقدم رئيس الوفد الفلسطيني رياض منصور، للمجتمعين إحاطة شاملة عن آخر الأوضاع في فلسطين، مشيرا لفتوى محكمة العدل الدولية، والاستمرار في حملة الاعترافات بدولة فلسطين ولتحظى بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه إن المنظمة تواصل الجهود لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في أرضه والدفاع عن حقوقه المشروعة.