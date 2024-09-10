انت الأن تتابع خبر مصادر عبرية: تم رفض دخول عباس لغزة ومصر اشترطت موافقة إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت إذاعة "كان ريشت بيت" العبرية، الثلاثاء، إنّ مصر وافقت على دخول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، مشترطة موافقة (إسرائيل) على الزيارة، فيما رفضت دولة الاحتلال ذلك. ونقلت الإذاعة عن دبلوماسي عربي لم تسمّه، قوله إن السلطة الفلسطينية لم تتوجه فقط إلى (إسرائيل)، بل إلى مصر أيضاً من أجل المساعدة بزيارة عباس لقطاع غزة من خلال أراضيها، وأن المصريين لم يرفضوا فكرة أن يصل عباس إلى القاهرة ويدخل إلى غزة عن طريق معبر رفح، لكنهم اشترطوا بأن تبدي دولة الاحتلال موافقتها، الأمر الذي لم ينجح.

وواصلت الإذاعة ذاتها، نقلاً عن الدبلوماسي العربي، أن ما يقف وراء الاستعداد المصري لفتح معبر رفع على نحو استثنائي أمام عباس، هو الرغبة في تعزيز حضوره في غزة ورؤية السلطة الفلسطينية في القطاع في اليوم التالي للحرب، بما في ذلك في الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وبحسب الإذاعة العبرية، يمكن التقدير أن المصريين أصروا على الموافقة الإسرائيلية لزيارة عباس من خلال رفح، من أجل تشجيع إسرائيل بقضية شرعية حكم السلطة الفلسطينية لغزة في اليوم التالي للحرب.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول فلسطيني، وصفته بالكبير دون أن تسمّيه، قوله إنه في أغسطس الماضي، حوّلت السلطة الفلسطينية إلى دولة الاحتلال طلباً رسمياً للسماح لعباس بزيارة قطاع غزة، طلب فيه عباس، في رسالة رسمية، دخول قطاع غزة من خلال أحد الحواجز الإسرائيلية؛ حاجز بيت حانون (إيرز) أو معبر كرم أبو سالم. وتابع المسؤول، وفقاً للإذاعة نفسها، أن نقل الطلب جاء بهدف "إحراج إسرائيل"، ذلك أن دخول عباس إلى غزة هو مدخل لإمكانية عودة السلطة الفلسطينية لحكم القطاع.