انت الأن تتابع خبر ترمب: إسرائيل ستختفي في عامين .. وهاريس تهرع لمصافحته والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هرعت نائبة الرئيس الأميركيّ كامالا هاريس نحو الرئيس السابق دونالد ترمب في مستهل مناظرتهما التلفزيونية في فيلادلفيا مساء الثلاثاء لكي تصافحه، ما أشعل وسائل التواصل الاجتماعيّ بردّة فعلها المرتبكة، حيث قامت بالذهاب وراء المنصة الخاصة بترمب للسلام عليه.
وبعد أنْ المرشحان للبيت الأبيض المصافحة
- في قاعة خلت من الجمهور بدأ المذيعان بطرح الأسئلة عليهما، حيث اعتبر ترمب في مستهلّ مناظرته التلفزيونية أن نائبة الرئيس لا تملك برنامجًا اقتصاديًا وكل ما فعلته هو أنّها نسخت برنامج الرئيس جو بايدن. وقال ترمب إن هاريس "ليس لديها خطة. لقد نسخت خطة بايدن التي هي عبارة عن أربع جمل... أربع جمل تقول فقط: حسنا، سنحاول خفض الضرائب. ليس لديها خطة".
منافسة أيّهما أكثر صهيونيّة
- في إطار الصراع الفلسطينيّ الإسرائيليّ قالت هاريس إنها تؤيد ما أسمته "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها"، ورددت هاريس الأكاذيب الإسرائيليّة حول أنّ حماس قامت بالاغتصاب في السابع من أكتوبر، وهذا لم يمنع ترمب من أنْ يقول إنّ هاريس تكره إسرائيل ورددها مرتين، كما أضاف أنّ إسرائيل ستختفي خلال سنتين إذا استلمت هاريس الرئاسة، مؤكدًا أنّ هاريس رفضت الاجتماع من نتنياهو حين قومه للكونجرس.
- من جهةٍ أخرى قالت هاريس إنّ إدارة بايدن اضطرت إلى تنظيف "الفوضى" التي خلّفها الرئيس الجمهوري السابق. وقالت نائبة الرئيس "لقد ترك لنا دونالد ترمب أسوأ بطالة منذ الكساد العظيم... وأسوأ جائحة صحية منذ قرن وأسوأ هجوم على ديموقراطيتنا منذ الحرب الأهلية، وما فعلناه هو تنظيف الفوضى التي خلّفها دونالد ترمب".
- كما جدّد ترمب خلال مناظرته التلفزيونية اتّهامه لنائبة الرئيس بأنّها "ماركسية". وقال ترمب "إنّها ماركسية، والجميع يعرف أنها ماركسية".
- واتّهمت هاريس ترامب بنشر "شبكة من الأكاذيب" حول الإجهاض، معتبرة أنّ سياسته على هذا الصعيد "مهينة لنساء أميركا"، وبعدما شدّدت على "أكاذيب" منافسها الجمهوري بشأن الإجهاض، أطلقت هاريس نداء قويا سلّطت فيه الضوء على المعاناة التي تقاسيها النساء الأميركيات نتيجة إلغاء حكم المحكمة العليا الذي كان يضمن الحقّ في الإجهاض في كل ولايات البلاد.
- واعتبرت هاريس أنّ “الملل” يدفع الجمهور لأن يغادر باكرا التجمعات الانتخابية التي ينظّمها الرئيس السابق.
- وقالت هاريس "سترون خلال تجمعاته أنّه يتحدّث عن شخصيات خيالية مثل هانيبال ليكتر، ويتحدث عن كيف أن طواحين الهواء تسبّب السرطان. ما ستلاحظونه أيضا هو أنّ الناس يبدؤون بمغادرة التجمعات مبكرا بسبب الإرهاق والملل. وسأخبركم الشيء الوحيد الذي لن تسمعونه يتحدث عنه هو أنتم".