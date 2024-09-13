متظاهرون يغلقون شوارع رئيسية في إسرائيل للمطالبة بصفقة

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رياض - احمد صلاح - أغلق متظاهرون إسرائيليون، الجمعة، شوارع رئيسية في إسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى.



وقام العشرات من المحتجين من أجل إطلاق سراح الأسرى، بعرقلة حركة المرور على طريق "نمير" المتجه شمالا في تل أبيب، وأشعلوا النيران في المكان.



وفي وقت سابق، قام المتظاهرون بختم "رمز المختطف" الأصفر على بعض طرق إسرائيل بما في ذلك الطريق السريع 2 والطريق السريع 4، مطالبين بصفقة تعيد الأسرى.



بالإضافة إلى ذلك، قام عدد من المتظاهرين أيضا بإغلاق الطريق رقم 2 أمام حركة المرور في وقت سابق.



وقال بيان باسم العائلات المحتجة: إن "دولة إسرائيل" لن تتمكن من العودة إلى طبيعتها حتى يعود "المختطفون".



وأضافوا: "343 يوما على مقتل المختطفين في الأسر بسبب نتنياهو، وبسبب حكومة الجبناء. 101 مواطن يموتون في أسر حماس، لأن بنيامين نتنياهو يختار بقاء الحكومة على المختطفين".



وحسب تقديرات إسرائيلية، فإن حركة حماس لا تزال تحتفظ بنحو 100 أسير إسرائيلي في غزة، في حين أن الحركة لم تعلن عددهم بشكل رسمي.



وتربط حماس الإفراج عن هؤلاء الأسرى بوقف الحرب وانسحاب الاحتلال من القطاع، إلى جانب صفقة تبادل تضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.