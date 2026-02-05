الرياض - كتبت رنا صلاح - قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، إن وفودا من الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا اتفقت، الخميس، على تبادل 314 أسيرًا، في أول عملية تبادل من هذا النوع منذ خمسة أشهر.

ويتكوف: اتفاق أوكراني روسي على تبادل 314 أسيرا

وأوضح ويتكوف، في منشور عبر منصة (إكس)، أن هذا الاتفاق جاء نتيجة "محادثات سلام مفصلة ومثمرة"، مشيرا إلى أنه رغم بقاء عمل كبير يتعين إنجازه، فإن هذه الخطوة تعكس أن الانخراط الدبلوماسي المستمر يحقق نتائج ملموسة ويدفع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن المناقشات ستتواصل، مع توقع إحراز تقدم إضافي خلال الأسابيع المقبلة.