الرياض - كتبت رنا صلاح - صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، على مشروع قرار يؤيد "إعلان نيويورك" الهادف إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لدعم دولة فلسطينية مستقلة

وتتمثل الخطوة الأولى التي حددها الإعلان في إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين في غزة.

ودعت السعودية وفرنسا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم الإعلان الذي يحدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ونهائية" نحو تنفيذ حل الدولتين.

واعتمد اعلان نيويورك بالجمعية العامة بشان اقامة الدولة الفلسطينية ب 142 صوتا ومعارضة 10 وامتناع 12 عن التصويت.