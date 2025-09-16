الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس براك، التزام الولايات المتحدة بمساعدة ودعم سوريا في سعيها نحو الاستقرار، مشيدًا بالدور الأردني البارز في دعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام في محافظة السويداء جنوب سوريا.

المبعوث الأميركي: الأردن شريك محوري في جهود السلام بالسويداء

وقال براك، خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق الثلاثاء مع وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني، إن "الأردن قام بعمل رائع لمساعدة تحقيق السلام في السويداء"، مشددًا على أن واشنطن تثمن دور الأردن الكبير في دعم سوريا.

وأضاف أن الولايات المتحدة ساعدت في التوصل إلى خارطة طريق بشأن السويداء بمشاركة ودعم الأردن، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية تحظى بدعم أميركا، وتتخذ اليوم خطوات تاريخية من أجل المصالحة في السويداء.

من جهته، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الدعم والموقف الأردني يُشكلان ركيزة مكملة لجهود الحكومة السورية في تحقيق مصلحة سوريا، مشيدًا بما وصفه بـ"المساندة الأخوية" التي يبديها الأردن تجاه خطوات إعادة الاستقرار في محافظة السويداء.

وقال الشيباني إن الحكومة السورية وضعت "خارطة طريق واضحة" تكفل تحقيق العدالة والحقوق لجميع السوريين، وتتضمن محاسبة كل من تورط في قتل المدنيين في السويداء، وتعويض المتضررين من الأزمة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المحافظة.

وكشف وزير الخارجية السوري عن اتفاق حول خارطة طريق بشأن السويداء بدعم الأردن وأميركا.