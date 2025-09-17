الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي قصف "مستشفى الرنتيسي للأطفال" بمدينة غزة 3 مرات في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أثناء وجود 80 مريضا.

وأضافت الوزارة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن القصف استهدف الطوابق العلوية للمستشفى 3 مرات متتالية يفصل بينها بضع دقائق.

الاحتلال يقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال 3 مرات

وأشارت إلى أن مستشفى الرنتيسي هو الوحيد في قطاع غزة الذي يضم تخصصات الأورام وغسيل الكلى إلى جانب أمراض الجهاز التنفسي والهضمي.

وأدانت جريمة استهداف المستشفى، مشددة أنها "تؤكد من جديد سياسة الاحتلال الممنهجة لضرب وإخراج المنظومة الصحية في قطاع غزة عن الخدمة بشكل كامل".



وأوضحت الوزارة أن المستشفى كان يضم لحظة القصف 80 مريضًا يتلقون العلاج في تخصصات مختلفة، إضافة إلى 4 حالات عناية أطفال و8 حالات عناية حديثي الولادة.

وتابعت: "نتيجة القصف، غادرت 40 حالة المستشفى بحثًا عن أماكن آمنة والنجاة بأطفالهم، فيما بقي 40 مريضًا مع مرافقيهم، إلى جانب 12 حالة عناية مركزة و30 من طاقم المستشفى".



وجددت وزارة الصحة مناشدتها كافة الجهات المعنية بتوفير الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية والمرضى في محافظة غزة.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دأب الجيش الإسرائيلي على استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية بالقطاع، ما أدى إلى خروج معظمها عن الخدمة كليًا أو جزئيًا، وفق بيانات فلسطينية وأممية.



كما أدى استهداف المرافق الصحية إلى تعريض حياة آلاف المرضى والجرحى والطواقم الطبية للخطر، بينما تغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و964 قتيلا، و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.