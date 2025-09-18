الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إن المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج "في الأيام المقبلة" مشيرا إلى أن واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

الرئيس السوري: اتفاق أمني مع إسرائيل ضرورة

وأردف الشرع يقول، إن "اتفاقية الأمن مع إسرائيل "ضرورة" ويجب أن تحترم مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها".

وتابع: "إذا نجح الاتفاق الأمني فمن الممكن التوصل إلى "اتفاقيات أخرى" ولكن "السلام والتطبيع" ليسا على الطاولة الآن".

وسرت الثلاثاء، أنباء نقلا عن مصدرين مطلعين، أن إسرائيل قدّمت إلى سوريا مقترحا مفصلا لاتفاق أمني جديد، يتضمن خريطة مقترحة تمتد من جنوب غرب دمشق حتى الحدود مع الأراضي المحتلة، على ما نقل موقع أكسيوس.

وأضاف أكسيوس أن المقترح الإسرائيلي يستند إلى اتفاق السلام المبرم بين إسرائيل ومصر عام 1979، الذي قسّم شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مناطق (أ، ب، ج)، وحدد ترتيبات أمنية مختلفة ودرجات متفاوتة من نزع السلاح بناء على المسافة من الحدود مع الأراضي المحتلة.

وتُطالب إسرائيل في مقترحها الجديد سوريا بالقبول بمنطقة واسعة منزوعة السلاح، ومنطقة حظر جوي داخل أراضيها من دون أي تغيير على الجانب الإسرائيلي من الحدود، وفق "أكسيوس".

وبحسب المقترح، فإن المنطقة الواقعة جنوب غرب دمشق ستُقسّم إلى ثلاث مناطق، حيث يُسمح للسوريين بالحفاظ على مستويات مختلفة من القوات، وأنواع مختلفة من الأسلحة تبعاً لكل منطقة.

وأشار الموقع إلى أن المقترح يدعو إلى "تمديد المنطقة العازلة بمقدار 2 كيلومتر إضافيين داخل الجانب السوري. وفي الشريط المجاور للمنطقة العازلة والأقرب إلى الحدود مع إسرائيل على الجانب السوري، لن يُسمح بوجود قوات عسكرية أو أسلحة ثقيلة، لكن سيكون مسموحاً لسوريا بالحفاظ على وجود قوات الشرطة والأمن الداخلي".

وقال مصدر مطلع، إنه بموجب المقترح ستُعلن المنطقة بأكملها من جنوب غرب دمشق إلى الحدود مع الأراضي المحتلة، منطقة حظر طيران للطائرات السورية.

وبحسب "أكسيوس" فإنه بالمقابل لهذه القيود على الجانب السوري "اقترحت إسرائيل انسحابا تدريجيا من جميع الأراضي التي احتلتها في سوريا خلال الأشهر الماضية — باستثناء موقع على قمة جبل الشيخ الاستراتيجي".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، إن إسرائيل تصر على الحفاظ على وجودها هناك في أي اتفاق مستقبلي.

وأشار المصدر إلى أن "مبدأ أساسيا في المقترح الإسرائيلي هو الحفاظ على ممر جوي إلى إيران عبر سوريا، مما يسمح بتنفيذ ضربات إسرائيلية محتملة في إيران مستقبلا".