 إعلام إسرائيلي: مكبرات صوت في غزة لبث كلمة نتنياهو أمام الأمم المتحدة

الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبث كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، عبر مكبرات الصوت في أنحاء قطاع غزة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي، أن القرار اتخذ من قبل المستوى السياسي، ولم تتضح بعد أسباب هذه الخطوة.

وبحسب قناة 12 الإسرائيلي، أعرب جيش الاحتلال عن معارضته للأمر، لأنه سيطلب من الجنود مغادرة مواقعهم ودخول مناطق في قطاع غزة الأمر الذي يزيد من "خطر استهدافهم".

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر عسكري قوله إن هذه الخطوة هي بمثابة عمل من أعمال الحرب النفسية.

وذكرت الصحيفة أنه "بغض النظر عن المعارضة فإن الجيش لن يتجاهل طلب مكتب رئيس الوزراء ويستعد لبث خطاب نتنياهو في كافة أنحاء غزة".