الرياض - كتبت رنا صلاح - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن قطر ومصر سلمتا في وقت متأخر الاثنين خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الوفد التفاوضي لحركة حماس في الدوحة، مؤكداً أن الحركة وعدت بدراسة هذه الخطة "بمسؤولية".

اجتماع قطري تركي مع حماس في الدوحة

وأضاف الأنصاري أن اجتماعًا سيُعقد مساء الثلاثاء بحضور الوفد التركي "للدفع باتجاه المضي قدما في التفاوض"، معربًا عن تفاؤله إزاء الخطة "لكونها شاملة".

وبين أن وفد حماس التفاوضي وعد بدراسة الخطة الأميركية "وما زال الوقت مبكرا للرد"، موضحا أن الخطوة الأولى بشأن خطة إنهاء حرب غزة هي التوافق بين جميع الأطراف.

وأشار إلى أن "قطر لم تتأخر في أي جهد في إطار وقف الحرب ووقف التصعيد وتقديم الجهود والمساعدات للشعب الفلسطيني في غزة لوقف الحرب ومستمرة في ذلك".

وأضاف الأنصاري "نقدر عاليا الالتزام الأميركي بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وهدفنا هو إنهاء الحرب ونهاية التجويع في غزة"، مشيرا إلى أن الجهود القطرية والمصرية والتركية لإنهاء الحرب تتكامل بشكل جماعي ومنسق.

وأوضح أن قطر "ركزت منذ اليوم الأول للعدوان على الدوحة على سلامة أراضينا وسيادتنا، وتركيزنا الأساسي ينصب على عدم تكرار الهجوم".

وفيما يتعلق بالاعتذار الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الأنصاري "أولويتنا هي سيادة دولة قطر وأمان المواطنين والمقيمين"، مبينا أن قطر "تحتفظ بحقوقها القانونية بشأن القصف الإسرائيلي على الدوحة، والأساس الذي نعتمد عليه هو الضمانات التي قدمت بعدم تكرار الهجوم الإسرائيلي".

وتتألف الخطة الأميركية من 20 بندًا لإنهاء الحرب في غزة، وما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين. وتنص الخطة خصوصًا على ترؤس الرئيس الأميركي لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع، فيما يؤكد البيت الأبيض أن "لن يتم إجبار أحد على مغادرة غزة".