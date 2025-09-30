الرياض - كتبت رنا صلاح - نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة مصورة موجهة إلى الجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، الذي كان أسيرًا لديها سابقًا، وذلك عقب تصريحاته بنيّته العودة للقتال في قطاع غزة. وتضمنت الرسالة مشاهد قالت القسام إنها توثق لحظات إنقاذ حياته داخل أحد الأنفاق خلال فترة أسره، في إشارة إلى أن حياته كانت مهددة حتى من قصف جيش الاحتلال نفسه.

القسام تحذر عيدان ألكسندر بعد تهديده بالعودة .. فيديو

الرسالة حملت عنوانًا تحذيريًا ضمنيًا، مفاده أن العودة إلى غزة قد لا تكون كما يتوقعها ألكسندر، خاصة في ظل تصاعد التوترات العسكرية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة رسائل إعلامية توجهها القسام إلى الحكومة الإسرائيلية والرأي العام، في إطار معركة الوعي المصاحبة للصراع الميداني.