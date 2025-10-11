الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس يشكل فرصة مهمة لإنقاذ الأرواح ولمّ شمل العائلات بعد فترة طويلة من المعاناة.

رئيسة الصليب الأحمر: وقف النار فرصة لإنقاذ الأرواح ولمّ الشمل

وقالت سبولياريتش في بيان صادر عن اللجنة الدولية، إن الاتفاق يمثل نقطة تحول بعد "حقبة من الرعب امتدت لعامين"، مشددة على ضرورة استثماره لتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأوضحت أن فرق اللجنة الدولية العاملة في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية ستدعم تنفيذ الاتفاق، من خلال المساعدة في إعادة الرهائن والمعتقلين إلى عائلاتهم، وإعادة الرفات البشري إلى ذويهم، إضافة إلى الاستعداد لإدخال مزيد من مواد الإغاثة إلى القطاع وتوزيعها بشكل آمن على المحتاجين.

وأشارت إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها وضمان تنفيذ عمليات الإفراج بأمان واحترام كرامة جميع المعنيين، واستئناف المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكامل، مؤكدة أن "صمود وقف إطلاق النار أمر أساسي لأن حياة الناس تتوقف عليه".