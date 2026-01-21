آمال ماهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصورة رومانسية شاركت المطربة المصرية آمال ماهر جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي في منصة إنستغرام ظهرت فيها برفقة زوجه إقرأ المزيد

- 1/2
شاركت المطربة المصرية آمال ماهر جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام"، ظهرت فيها برفقة زوجها رجل الأعمال علي محجوب، احتفالًا بعيد ميلاده، في أجواء عكست حالة من الدفء والخصوصية.
أرفقت آمال ماهر صورتها مع زوجها علي محجوب، برسالة تهنئة رومانسية مقتضبة، كتبت فيها: عيد ميلاد سعيد يا حبيبي، وهي الكلمات التي لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين حرصوا على تقديم التهاني والتعبير عن إعجابهم بعفوية اللحظة.
وكانت آمال ماهر قد احتفلت بليلة رأس السنة برفقة زوجها في أجواء عائلية دافئة، حيث شارك علي محجوب متابعيه بصورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، وعلّق عليها قائلًا: كل سنة وإنتي عمري وآمالي. ولم تتأخر آمال ماهر في الرد، إذ كتبت تعليقًا رومانسيًّا قالت فيه: كل سنة وأنت كل حياتي، وهو ما حصد إعجاب وتفاعل عدد كبير من الجمهور.
