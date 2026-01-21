القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بافوس في الجولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 11:19 صباحاً - يستقبل نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره نادي بافوس القبرصي مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة هامة يحتضنها ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة لندن، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل البلوز اللقاء وهو في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، حيث يطمح الفريق اللندني بقيادة مدربه الجديد ليام روزنيور لتحقيق الفوز والاقتراب من المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة لدور الـ 16، مستغلاً حالة الاستقرار الفني بعد فوزه الأخير في الدوري الإنجليزي على برينتفورد.

في المقابل، يحل نادي بافوس ضيف وهو يطمح لإحداث مفاجأة تاريخية فى أول ظهور له بالبطولة القارية، حيث يحتل الفريق القبرصي المركز السادس والعشرين برصيد 6 نقاط، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التأهل لمرحلة الملحق.

موعد مباراة تشيلسي ضد بافوس

تقام المباراة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الأوقات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بافوس

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة المباراة عليها، حيث تنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق محمد بركات، كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق beIN Connect ومنصة TOD.