قائمة القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد سان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 11:19 صباحاً - يستضيف نادي بايرن ميونخ الألماني نظيره نادي سان جيلواز البلجيكي مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب "أليانز أرينا"، معقل الفريق البافاري ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل عملاق الكرة الألمانية اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، حيث يطمح رفاق الهداف هاري كين بقيادة المدرب فينسنت كومباني لتحقيق الفوز لحسم التأهل المباشر إلى دور الـ 16، مستغلين قوتهم الهجومية الضاربة وسلسلة اللاهزيمة التي يمر بها الفريق مؤخراً.

في المقابل، يحل فريقسان جيلواز ضيفاً وهو يطمح لإحداث مفاجأة كبرى أمام بطل ألمانيا التاريخي، حيث يحتل الفريق البلجيكي المركز الثلاثين برصيد 6 نقاط، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في خطف مقعد مؤهل لمرحلة الملحق في الأمتار الأخيرة من هذا الدور.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد سان جيلواز

تقام المباراة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد سان جيلواز

تنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق أحمد البلوشي.