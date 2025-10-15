الرياض - كتبت رنا صلاح - رجّحت مصادر مطلعة، الأربعاء، أن يُعاد فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر أمام حركة المسافرين الخميس.

معبر رفح يستعد لإعادة فتحه الخميس بحضور بعثة أوروبية

وقالت المصادر، إن إعادة فتح المعبر ستتم بحضور بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي، في خطوة تشير إلى عودة جزئية للعمل وفق التفاهمات الدولية السابقة، وتنظيم حركة العبور من وإلى القطاع.



ويُعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد لسكان غزة إلى العالم الخارجي، ويكتسب أهمية إنسانية كبيرة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.



ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من الجهات المعنية في الجانبين المصري أو الفلسطيني حول موعد الفتح أو تفاصيل آلية العمل، إلا أن المصادر توقعت أن يتم فتح المعبر بشكل محدود ولحالات محددة في المرحلة الأولى.



يُذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي كانت قد انسحبت من معبر رفح عام 2007، ومنذ ذلك الحين لم تشارك في أعمال المراقبة الميدانية، فيما تُشير هذه الخطوة إلى احتمال استئناف دورها ضمن الترتيبات الأمنية الجديدة.



ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية، الأربعاء، أن إسرائيل قررت المضي قدما في فتح معبر رفح بين غزة ومصر والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد إعادة رفات أربع محتجزين.



وأضافت أن إسرائيل ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة حماس تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف.



وأشارت هيئة البث الإسرائيلية أن 600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح الأربعاء.



كالاس: الاتحاد الأوروبي يستأنف الأربعاء مهمة المراقبة عند الحدود بين غزة ومصر



أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد سيعيد الأربعاء تفعيل بعثة مدنية لمراقبة معبر الحدود بين غزة ومصر، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم تنفيذ خطة السلام ومساندة جهود وقف إطلاق النار.



وأكدت كالاس في منشور على منصة "إكس" أن هذه البعثة يمكن أن تلعب دورا مهما في تثبيت الهدنة وتعزيز الرقابة على المعبر، مشددة على أن خطة السلام "تتطلب دعما دوليا قويا لتحقيق النجاح".



وأضافت أن اليوم يمثل "لحظة نادرة من الأمل في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن إطلاق المحتجزين "يعد نجاحا كبيرا للدبلوماسية ومحطة مهمة نحو السلام"، منوهة إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب جعل هذا الاختراق ممكنا".



وختمت كالاس بالقول إن "تحقيق السلام في غزة سيكون معقدًا للغاية، لكنه خطوة ضرورية على طريق إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة".