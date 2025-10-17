الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، بأن الأجهزة الأمنية في إسرائيل تستعد لتسلّم دفعة جديدة من جثامين الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

إسرائيل تستعد لتسلّم جثث أسرى جدد الليلة

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتثبيت التهدئة وضمان تنفيذ بنود الاتفاق، بما في ذلك تبادل الجثامين والمساعدات الإنسانية.



ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل إضافية حول عدد الجثامين المتوقع تسلّمها أو هوية أصحابها، في حين تواصل الأطراف المعنية التنسيق عبر الوسطاء لضمان سير العملية بسلاسة.

حيث أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستقوم بتسليم جثة أحد محتجزي الاحتلال، والتي تم استخراجها الجمعة في قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب في بيان مقتضب، أن عملية التسليم ستتم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت غزة، وذلك في إطار استكمال بنود اتفاق "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد استمرار سير المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تركز على ملف رفات القتلى، بعد إتمام المرحلة الأولى التي شملت تبادل المحتجزين الأحياء مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.