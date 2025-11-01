الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن نية الاحتلال دراسة بناء 2006 وحدات استيطانية جديدة من خلال جلستي عمل لما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى"، حيث سيتم نقاش خطط بناء تخص 8 مستوطنات من مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس.

الاحتلال يدرس بناء 2006 وحدات استيطانية جديدة

وقال رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، في بيان، السبت، إن الجلسة الأولى التي ستعقد في 3 تشرين الثاني الحالي ستخصص لدراسة 4 مخططات صغيرة لصالح مستوطنة "جفعات زئيف" المقامة على أراضي فلسطينيين في قرية الجيب بمحافظة القدس، في حين ستخصص الجلسة الثانية التي ستعقد في 5 من الشهر ذاته لنقاش مخططات كبيرة تخص مستوطنات "جفعات زئيف" في القدس، و"أفني حيفتس" و"عناف" في طولكرم، و"كفار تفوح" و"عيتس افرايم" في سلفيت، و"روش تسوريم" في بيت لحم، و"متسبي يريحو" في أريحا والأغوار، و"جيني موديعين" في رام الله والبيرة.

وأضاف شعبان أن المخططات التي ينوي مجلس التخطيط نقاشها تتضمن بناء 3 أحياء استيطانية كبيرة تخص مستوطنات "أفني حيفتس"، و"عناف" في محافظة طولكرم، وومستوطنة "روس تسوريم" ضمن تكتل "غوش عتصيون" المقام على أراضي بيت لحم.

وبين أن الاحتلال ينوي دراسة بناء نحو 2006 وحدات استيطانية جديدة على مساحة تقدر 1072 دونماً من أراضي الفلسطينيين، مضيفا أن مستوطنات مثل "كفار تفوح" على أراضي محافظة سلفيت، و"عناف" و"أفني حيفتس" في محافظة طولكرم، و"متسبي يريحو" في محافظة أريحا والأغوار، حازت على مخططات كبيرة ينوي الاحتلال الإسرائيلي إحداث توسعة كبيرة بخصوصها.

وأكد شعبان أن هذا النوع من الممارسات يحمل في جوهره تحديا للمجتمع الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي جرمت الاستيطان، وطالبت إسرائيل من خلال قرار الجمعية العامة رقم 10/24-S بخصوص إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال دون تأخير للاحتلال، وكذلك قرار مجلس الأمن 2334 الذي نفى أي شرعية للمستوطنات والاستيطان، التي تضاف إلى سلسلة كبيرة من مواقف المنظمات الحقوقية والدولية الرافضة للاستعمار.

وتابع أن الجهات التخطيطية لدى الاحتلال وبعد العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 درست نحو 355 مخططا هيكليا لغرض بناء ما مجموعه 37415 وحدة استطيانية على مساحة 38551 دونما، جرت عملية المصادقة على 18801 وحدة منها، في حين تم إيداع 18614 وحدة استيطانية جديدة.

وبين أن هذه المخططات تركزت في محافظة القدس بـ148 مخططا هيكليا (بواقع 44 مخططا خارج حدود بلدية الاحتلال و104 في مستوطنات داخل حدود البلدية)، تليها محافظة بيت لحم بـ 51 مخططا هيكليا وسلفيت بـ 48 مخططاً، ورام الله والبيرة بـ 38 مخططا، وقلقيلية بـ 20، ونابلس 19 مخططا هيكليا، وغيرها.