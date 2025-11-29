الرياض - كتبت رنا صلاح - كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح السبت قصفه البري والبحري والجوي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي.

الاحتلال يكثف قصفه البري والبحري والجوي على غزة

ووفق شهود عيان، استهدفت الغارات والقصف المدفعي مناطق شرقي مدينة غزة، بلدة بيت لاهيا شمالاً، مخيم البريج وسط القطاع، ومدينة رفح وبلدتي القرارة وبني سهيلا شرق خان يونس جنوباً. كما شملت الغارات أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون، فيما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها في عرض البحر لإرهاب الصيادين الفلسطينيين.



ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل فرض حظر الصيد وملاحقة الصيادين، ما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في القطاع. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال ارتكب منذ 10 أكتوبر نحو 497 خرقاً، أسفرت عن مقتل أكثر من 342 فلسطينياً.



وتأتي هذه التطورات في سياق حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 69 ألف قتيل و170 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى دمار واسع قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.