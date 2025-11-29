الرياض - كتبت رنا صلاح - تظاهر آلاف المواطنين في محافظة حضرموت، مطالبين بتصنيف حزب الإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، كمنظمة إرهابية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء إجراءات لتصنيف عدد من فروع الجماعة في المنطقة كمنظمات إرهابية.

مظاهرات حضرموت ترفض حزب الإصلاح في اليمن

ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة اليمنية باتخاذ قرار مماثل، واعتبروا أن حزب الإصلاح كان وراء توترات أمنية وسياسية شهدتها محافظات جنوبية ويمنية خلال السنوات الماضية، خصوصًا في أبين وحضرموت.

ودعا المتظاهرون الحكومة إلى "تحرك رسمي عاجل" لمراجعة ملف الجماعة أمنيًا وقانونيًا، وفرض إجراءات تمنع أي أنشطة سياسية أو عسكرية يمكن أن تزعزع استقرار المحافظات المحررة.

وأكد منظمو الفعالية أن القرار الأمريكي الأخير يمثل "فرصة لإعادة تقييم خطورة الجماعة في اليمن"، مطالبين المجتمع الدولي بدعم خطوات مشابهة على المستوى المحلي.