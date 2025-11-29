الرياض - كتبت رنا صلاح - تفاقمت المأساة الإنسانية في إندونيسيا مع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى أكثر من 200 قتيل، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن نحو 100 مفقود وسط ظروف جوية قاسية.

الفيضانات في إندونيسيا ترفع حصيلة الضحايا لأكثر من 200

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في إقليم سومطرة الغربية إن المنطقة سجلت 61 وفاة، بينما لا يزال مصير 90 شخصاً مجهولاً، في حين تكبدت المناطق الشمالية من جزيرة سومطرة العبء الأكبر بـ116 قتيلاً، إضافة إلى 35 وفاة في إقليم آتشيه.



وتسببت السيول والانهيارات في دمار واسع للبنية التحتية، فيما تتواصل الجهود لإغاثة المتضررين. وتأتي هذه الكارثة ضمن موجة طقس سيئ تضرب جنوب شرق آسيا، حيث شهدت دول مثل ماليزيا وتايلاند وسريلانكا أمطاراً طوفانية أودت بحياة المئات.



ويُعرف موسم الأمطار الموسمية في المنطقة بتسببه في كوارث طبيعية متكررة، إذ شهدت جزيرة جاوة في وقت سابق من الشهر مصرع 38 شخصاً جراء انزلاقات للتربة، ولا تزال عمليات البحث عن 13 مفقوداً هناك مستمرة.