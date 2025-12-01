واشنطن تلغي رسومها الجمركية على الأدوية البريطانية

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت واشنطن الاثنين، أنها توصلت إلى اتفاق مع لندن يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها على المنتجات الصيدلانية البريطانية، وذلك مقابل زيادة بنسبة 25% في أسعار الأدوية في المملكة المتحدة.

واشنطن تلغي رسومها الجمركية على الأدوية البريطاني

ويهدف الاتفاق، بحسب الحكومة الأميركية إلى ضمان ألا يدفع المرضى الأميركيون أسعارا مرتفعة لأدويتهم من أجل دعم أنظمة الصحة في الدول المتقدمة الأخرى، بحسب ما أفاد ممثل البيت الأبيض للتجارة جيميسون غرير في بيان.



وتُطبق زيادة الأسعار على الأدوية الجديدة التي تُعتبر "مبتكرة" وعلى مشتريات هيئة الخدمات الصحية الوطنية وهي خدمة الصحة العامة في بريطانيا.



وتعهدت لندن وفق بيان صادر عن البيت الأبيض بعدم تعويض هذه الزيادة في الأسعار من خلال خفض أسعار منتجات أخرى مدرجة في قوائم شركات الأدوية.



وفي المقابل، ألغت واشنطن الرسوم الجمركية على المنتجات الصيدلانية المستوردة من بريطانيا التي دخلت حيّز التنفيذ منذ تشرين الأول الماضي حين فرضت واشنطن تعرفات على هذه المنتجات المصدرة إليها من سائر دول العالم أيضا، كما التزمت الولايات المتحدة بعدم فرض أي رسوم جديدة في المستقبل.



وقال وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور في بيان "لا ينبغي أن يواجه الأميركيون أعلى أسعار للأدوية في العالم مقابل الأدوية التي ساهموا في تمويلها".



وأضاف "هذه الاتفاقية مع المملكة المتحدة تُعزز البيئة العالمية للأدوية المبتكرة، وتُحقق توازنا طال انتظاره في تجارة الأدوية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".



تُعد أسعار الأدوية في الولايات المتحدة من بين الأعلى في العالم متجاوزة أسعارها في الدول المجاورة وأوروبا.



وهدد ترامب مرارا باحتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على كل الأدوية المستوردة الحاصلة على براءات اختراع ما لم تقم شركات الأدوية ببناء منشآت تصنيع في الولايات المتحدة.



ودخلت الرسوم الجمركية على المنتجات الصيدلانية، التي أُعلن عنها في نهاية أيلول الماضي، حيز التنفيذ في تشرين الأول الماضي، ويُتوقع أن تصل تدريجا إلى 100%.