العالم اليوم - مسؤول أميركي: طلبنا من السودانيين قبول الهدنة دون شروط

انتم الان تتابعون خبر مسؤول أميركي: طلبنا من السودانيين قبول الهدنة دون شروط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 ديسمبر 2025 10:20 مساءً - قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لسكاي نيوز عربية، تعليقًا على ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن مسارات الخطة الأميركية تجاه السودان، إن الولايات المتحدة طرحت بالفعل مقترحًا قويًا لوقف إنساني لإطلاق النار في هذا البلد.

وشدد المسؤول على أن واشنطن طلبت مرارًا من الطرفين المتحاربين قبول مقترح الهدنة كما هو، من دون أي شروط مسبقة، مؤكدًا أن "جميع الأطراف يجب أن تفي بالتزاماتها، وتوقف الأعمال العدائية، وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ومن دون عوائق"، مضيفًا أنه "لا ينبغي أن تكون هناك أي شروط مسبقة للمساعدات الإنسانية أو أي تسييس لمسارات وصولها".

وأوضح المسؤول أن وقف إطلاق النار "لن ينقذ الأرواح فحسب، بل يجب أن يشكّل أيضًا خطوة أساسية نحو حوار مستدام ودائم".

ووافق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) على المقترح الأميركي، بينما رفض قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الهدنة وأصر على مواصلة القتال. لكن الطرفين لا يزالان منخرطين في القتال دون توقف.