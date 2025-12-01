سفير مصر بالسعودية لـ"إكسترا نيوز": العملية الانتخابية تسير بانتظام وهدوء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 10:28 مساءً - أكد سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، إيهاب أبوسريع، أن العملية الانتخابية الخاصة بالدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تسير داخل مقر البعثة المصرية بالرياض في أجواء تتسم بالانتظام والهدوء والانسيابية.

وأوضح إيهاب أبوسريع أن اللجان لم تشهد أي معوقات منذ اللحظات الأولى لبدء التصويت، مشيرًا إلى أن الجالية المصرية تُظهر وعيًا واضحًا بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

تنسيق أمني لضمان السلاسة وحماية الناخبين

وأشار إيهاب أبوسريع في تصريحات لقناة إكسترا نيوز إلى وجود تنسيق كامل مع الجهات السعودية المعنية لتأمين محيط السفارة من الخارج، بما يضمن سهولة الدخول والخروج وتنظيم الحركة أمام المقر، كما ثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها رموز الجالية المصرية في المدن القريبة من الرياض، والذين ساهموا في دعم العملية الانتخابية من خلال توعية المواطنين وتشجيعهم على الحضور والمشاركة.

حماس واضح بين المصريين في الرياض

وأشاد إيهاب أبوسريع بحماس المصريين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم داخل البرلمان، مؤكدًا أن هذا الوعي يعكس ثقة أبناء الجالية في أهمية دور مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ضوء التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية.

توقعات بزيادة الإقبال خلال الساعات المقبلة

وفي سياق متصل، كان السفير ياسر هاشم، القنصل العام لمصر بالرياض، قد أكد في تصريحات سابقة أن المشاركة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ فتح اللجان، متوقعًا إقبالًا كثيفًا خلال الساعات القادمة مع تزايد تدفق الناخبين من مختلف مناطق المملكة. وأوضح أن المشاركة تسير بروح إيجابية تعكس ارتباطًا وطنيًا قويًا بالجذور، وحرصًا من المصريين بالخارج على دعم المسار الدستوري.