الرياض - كتبت رنا صلاح - أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مخططًا لتفجير قنابل استهدف عدة مواقع، من بينها عناصر ومركبات تابعة لوكالة الهجرة، في لوس أنجلوس ومقاطعة أورانج، بحسب ما أعلنت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، الاثنين.

إحباط مخطط إرهابي في لوس أنجلوس ومقاطعة أورانج

وقالت بوندي في بيان: "كانت جماعة يسارية متطرفة معادية للحكومة وللنظام الرأسمالي، تستعد لتنفيذ سلسلة تفجيرات ضد عدة أهداف في ولاية كاليفورنيا اعتبارًا من ليلة رأس السنة. كما كانت الجماعة تخطط لاستهداف عملاء وكالة الهجرة والجمارك (ICE) ومركباتهم".

وبحسب الشكوى المقدمة إلى المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الوسطى من ولاية كاليفورنيا، وُجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص بالتآمر وحيازة جهاز تدميري غير مسجل.

وأضافت الشكوى أن مخطط التفجير كان يقضي بزرع عبوات ناسفة في خمسة مواقع، مستهدفًا شركتين أميركيتين، عند منتصف ليل رأس السنة الجديدة في منطقة لوس أنجلوس.