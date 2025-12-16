الرياض - كتبت رنا صلاح - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مرسوم ينص على اعتبار مادة الفينتانيل المخدرة "سلاح دمار شامل".

ترامب يعلن الفينتانيل سلاح دمار شامل

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، أثناء التوقيع على المرسوم، يوم الاثنين: "اليوم أقوم بخطوة أخرى لحماية الأمريكيين من الفينتانيل المميت الذي ينتشر في بلادنا".

وأضاف: "بهذا المرسوم التاريخي الذي سأوقعه اليوم سنعتبر الفينتانيل سلاحا للدمار الشامل، وهو بالفعل كذلك".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث مرارا عن خطورة تدفق الفينتانيل إلى الولايات المتحدة، معتبرا ذلك أحد أكبر التحديات للبلاد. وبرر بذلك فرض الرسوم على كندا والمكسيك والصين، متهما الأخيرة بأنها لم تبذل جهودا كافية لوقف صناعته على أراضي البلاد.