الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد فتى فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة تقوع، جنوب شرق مدينة بيت لحم.

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق بيت لحم

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد الفتى عمار ياسر محمد تعامرة (16 عاما) إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في ساعة متأخرة، مساء أمس الاثنين، وأعلن عن استشهاده صباح اليوم.

وأضافت الوزارة إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة الطفل تعامرة، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت الطفل إلى مستوصف البلدة، حيث أعلن عن استشهاده، ثم نقل جثمانه إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.