الرياض - كتبت رنا صلاح - دخل أول مشروع لإنتاج الميثانول الحيوي بحجم ضخم في الصين حيز التشغيل وبدأ الإنتاج رسميا، وفق ما أعلنت مجموعة الصين الدولية لشحن الحاويات اليوم الثلاثاء.

الصين: دخول أول مشروع ضخم لإنتاج الميثانول الحيوي حيز التنفيذ

وتمثل هذه الخطوة استكمالا للتوسع الاستراتيجي للبلاد في مجال الوقود النظيف من الطاقة الهيدروجينية إلى الوقود السائل المتقدم، بما يوفر حلولا عملية لإزالة الكربون بعمق في صناعة الشحن العالمية.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، من المقرر أن تنتج المرحلة الأولى من المشروع 50 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويا.

وأنشأ المشروع أول منظومة متكاملة لسلسلة إمداد الميثانول الأخضر جنوبي الصين تشمل "الإنتاج والتخزين والنقل والاستخدام".

وتم إنشاء خزان ميثانول بسعة 30 ألف متر مكعب ورصيف مخصص للشحن والتفريغ في ميناء تشانجيانغ، لتحقيق حلقة مغلقة لـ "الإنتاج والتخزين والنقل" خلال ساعة واحدة؛ كما تم إنشاء شبكة تزويد السفن بالميثانول في منطقة الخليج الكبرى بحيث تصل في نفس اليوم، وهي أقرب نقطة في الصين لتصدير الميثانول الأخضر إلى الموانئ الدولية مثل سنغافورة، وفي الوقت نفسه تقلل بشكل كبير من البصمة الكربونية لنقل الميثانول، محققة بذلك التحول الأخضر ومنخفض الكربون من المصدر إلى الاستخدام النهائي.