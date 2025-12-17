الرياض - كتبت رنا صلاح - ألقت قوى الأمن الداخلي السورية في محافظة دمشق القبض على عنصر مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال عملية أمنية استهدفت وكراً تابعاً للتنظيم في حي دمّر بمدينة دمشق.

القبض على عنصر مرتبط بتنظيم داعش في حي دمّر بدمشق

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة في تصريح نشرته قناة وزارة الداخلية السورية على التلغرام: "نفّذت وحداتنا الأمنية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية دقيقة استهدفت وكراً تابعاً لتنظيم داعش الإرهابي في حي دمّر بمدينة دمشق، استناداً إلى معلومات استخباراتية موثوقة ومعطيات ميدانية دقيقة".



وأضاف العميد عاتكة: إن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد العناصر المرتبطة بالتنظيم الإرهابي في الموقع، وضبط عبوات ناسفة معدّة للاستخدام، إضافةً إلى أسلحة متنوعة وذخائر، وطائرات مسيّرة انتحارية، ومواد متفجرة تُستخدم في تجهيز تلك الطائرات لأغراض تفجيرية.



وتابع العميد عاتكة: "تمت مصادرة المضبوطات وأُحيل المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".



وأوضح العميد عاتكة أن هذه العملية تؤكد قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع التهديدات الإرهابية وحماية أمن واستقرار الوطن والمواطنين.