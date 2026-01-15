إعلان رسمي مدوية.. هل يعود الدون لإنقاذ مانشستر يونايتد؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 08:19 مساءً - في أعقاب الخروج من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يعيش نادي مانشستر يونايتد حالة من الإحباط والغضب الجماهيري بعد الهزيمة التي تلقاها على ملعبه أمام برايتون في مباراة حملت الكثير من الدلالات السلبية لموسم يبدو معقدًا حتى الآن، وهذا السقوط المبكر أعاد إلى الأذهان تساؤلات عديدة حول هوية الفريق وقدرته على استعادة بريقه المحلي.

كما أن الخسارة جاءت بهدف قاتل سجله داني ويلبيك لاعب مانشستر يونايتد السابق ليقضي على آمال فريقه القديم ويمنح برايتون بطاقة العبور في ليلة تحولت من حلم إلى كابوس لجماهير “أولد ترافورد”، كما أن النتيجة لم تكن مجرد خروج من بطولة بل فتحت باب المقارنات مع فترات تاريخية صعبة عاشها النادي.

اللافت أن هذه المرة تعد الأولى منذ أكثر من أربعة عقود يفشل فيها مانشستر يونايتد في تحقيق أي فوز ضمن بطولتي الكأس المحليتين خلال موسم واحد وهو رقم يعكس حجم التراجع والضغوط المفروضة على الإدارة والجهاز الفني.

وسط هذا المشهد القاتم بدأت بعض الأصوات داخل أروقة النادي وخارجه تتحدث عن حلول غير تقليدية، من بينها الاستعانة مجددًا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي الحالي باعتباره اسم قادر على إعادة الروح والشخصية للفريق حتى وإن كان ذلك بشكل معنوي أو رمزي.